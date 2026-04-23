Люди меняют города: Красноярский край вошёл в тройку лидеров заявочной кампании конкурса «Гранты. ФМ»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский край вошёл в число регионов-лидеров по активности участия в конкурсе «Гранты. ФМ» — программе Фонда Мельниченко, направленной на поддержку социальных, культурных, образовательных и экологических инициатив. Всего на конкурс поступили заявки из 18 регионов России.
По количеству поданных проектов Красноярский край занял второе место, уступив только Кемеровской области. В городском рейтинге Красноярск расположился на третьей строчке — после Новосибирска и Кемерова. Также в десятку вошёл Назарово, что подтверждает высокую активность жителей малых городов края. Особенно востребованными номинациями в этом году стали «АРТ. ФМ» (поддержка культурных инициатив — 29% заявок), «ДОБРО. ФМ» (социальная поддержка — 17%) и «ТАЛАНТЫ. ФМ» (наука и образование — 17%). И это не просто цифры — за каждой из них стоит идея, которая может изменить жизнь в родном городе: новая детская площадка во дворе, фестиваль, где выступят местные музыканты, экотропа или спортивная секция для тех, кому раньше негде было заниматься.
«Очень радует, что жители наших территорий всё активнее участвуют в развитии своих населённых пунктов — в этом году мы получили вдвое больше заявок, - — отметила генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлёва. — Фонд Мельниченко воспринимается ими как важная площадка, благодаря которой можно реализовать самые разные идеи и инициативы».
Напомним, что конкурс «Гранты. ФМ» проводится ежегодно для жителей городов ответственности компаний СУЭК, ЕвроХим, СГК и НТК. В прошлом году благодаря грантам в городах Красноярского края появились новые общественные пространства, оборудованы детские и спортивные площадки, прошли творческие фестивали и экологические акции. Сотни детей смогли заниматься в кружках и секциях, а люди с ограниченными возможностями здоровья — участвовать в инклюзивных проектах. Всё это стало возможным в том числе благодаря поддержке СУЭК-Красноярск и Сибирской генерирующей компании (СГК), которые выступают партнёрами Фонда.
Уже завтра экспертный совет конкурса «Гранты. ФМ» определит, какие из новых идей получат поддержку в 2026 году. А значит, совсем скоро в городах края появятся ещё десятки добрых дел, которые придумали и сделали сами жители.