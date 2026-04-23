МНС сказало, что изменится для 250 тысяч работающих белорусов с 1 июля 2026

В Министерстве по налогам и сборам сказали, что изменится для 250 тысяч белорусов с 1 июля 2026.
Изменения, которые начнут действовать с 1 июля 2026 года коснутся 250 тысяч белорусов, которые платят налог на профессиональный доход.
Для этой категории налогоплательщиков вводят ежемесячный минимальный размер НПД в размере 45 белорусских рублей. Самозанятые должны будут его уплачивать даже в те месяцы, когда они не получили дохода и не формировали чеки через приложение «Налог на профессиональный доход».
При этом для получающих пенсию минимальный налог с учетом льготы по страховым взносам в ФСЗН в Беларуси составит 18 белорусских рублей.
И также в МНС предупредили, что с 1 июля налоговый орган сможет прекратить применять налог на профессиональный доход к плательщику, если он трижды подряд не платил этот налог. Если это произойдет, то вернуться к уплате налога на профдоход человек сможет только через шесть месяцев после исключения из реестра.
Налог на профдоход в Беларуси уплачивается до 22 числа месяца, который следует за истекшим налоговым периодом. То есть налог на профдоход за март следовало заплатить до 22 апреля.
И также повышенная ставка налога применяется в отношении тех плательщиков, которые несвоевременно формируют чеки.
Кроме того, с 1 января 2025 году в Беларуси плательщика могут исключить из реестра, если он в течение 24 месяцев подряд не передает сведения о расчетах через приложение «Налог на профессиональный доход». А с 1 января 2026 года даже, если плательщик получает оплату за услуги наличными, ему следует сформировать чек в момент получения услуги потребителем. При безналичном расчете — не позднее седьмого числа следующего месяца.
Если эти требования не выполняются, то самозанятому нужно платить налог по повышенной ставке 20% при общей ставке 10%.
