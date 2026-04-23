Шохин призвал ЦБ к «более радикальному» решению по ключевой ставке

Совету директоров Центробанка следует действовать более радикально при принятии решения о снижении ключевой ставки, не ограничиваясь шагами в 0,5 п.п., заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
По его мнению, 24 апреля Банк России мог бы принять решение о снижении ключевой ставки сразу на 1 п.п. Ранее Шохин говорил, что Центробанк в апреле, скорее всего, снова снизит ставку на 0,5 п.п. «Для восстановления инвестиций надо где-то ближе к 10% уже спускаться», — заявлял он.
«Завтра будет заседание совета директоров Центрального банка, на котором будет приниматься решение о ставке. На наш взгляд, было бы правильным более радикально действовать здесь и снизить ставку на 1 п.п., а не идти маленькими шажками по 0,5 п.п.», — сказал он в ходе расширенного заседания координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе (цитата по «Интерфаксу»).
Шохин заявил, что выход на уровень ключевой ставки 13% к концу года при медленном снижении шагами по 0,5 п.п. будет недостаточным для придания импульса инвестиционной активности в стране. Также Шохин напомнил, что недавно президент Владимир Путин раскритиковал динамику экономических показателей относительно ранее сделанных прогнозов и поручил правительству проработать меры по поддержке экономики.
20 марта совет директоров Банка России в ходе заседания снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 15%. Это седьмое подряд снижение ставки в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики, стартовавшем в июне 2025 года.
9 апреля советник главы регулятора Кирилл Тремасов заявил, что Центральный банк на предстоящем заседании по ключевой ставке может рассмотреть возможность ее дальнейшего снижения или взять паузу.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».