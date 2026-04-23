Предпринимателям из новых регионов дали полезные советы по использованию ИИ

Сегодня предприниматели всё активнее применяют искусственный интеллект в своём деле. ИИ постепенно передают разные задачи: от общения с клиентами и генерации контента до бухгалтерии и подбора персонала. Но на начальном этапе работы с ИИ бизнес может столкнуться с типичными сложностями и ошибками. Эксперты-финансисты рассказали, какие проблемы возникают чаще всего и как их избежать.
Первой ошибкой эксперты называют внедрение без конкретной цели. Чтобы её избежать, необходимо изучить эффективность бизнес-процессов, понять требуется ли усиление в решении отдельных задач, где ИИ поможет оптимизировать или ускорить работу. На основе этого следует сделать вывод: действительно ли ИИ — хороший инструмент для этой задачи, или стоит повременить с его внедрением.
Вторая распространённая ошибка — ожидание мгновенных результатов. Лучше настроиться на постепенное внедрение, ведь искусственный интеллект —инструмент, который для стабильной работы требует тонкой настройки, обучения и постепенной интеграции в существующие процессы.
Третьей сложностью эксперты назвали недостаточный контроль со стороны человека. Чтобы этого избежать, стоит проверять работу систем, в которые внедрён ИИ, чтобы вовремя скорректировать цели и проверить наличие ошибок. Особенно важно делать это на первых этапах внедрения, пока система только учится работать с данными. Важно помнить, что ключевые решения всё же должны оставаться за человеком, ведь только владелец бизнеса точно знает, какой цели хочет добиться.
Ещё одна ошибка — масштабирование без аудита уже внедрённых решений. Не нужно спешить внедрять ИИ сразу во все процессы. Лучше начать с небольших пилотных проектов, которые в случае неудачи не смогут существенно повлиять на весь бизнес. Только когда «пилот» будет работать стабильно, это решение постепенно можно распространять и на другие процессы.
