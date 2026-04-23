Нацбанк сказал об ограничении числа банковских карт на одного белоруса

Так, по словам первого замглавы Нацбанка Беларуси Александра Егорова, в Беларуси сейчас прорабатывают вопрос по ограничению количества карт на одного клиента. Он обратил внимание на то, что в России сейчас рассматривается законопроект «Антидроп». И пояснил, что в Беларуси применять все самые жесткие методы, как в соседнем государстве, не планируют, однако некоторые из мер все-таки будут заимствоваться.