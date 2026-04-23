Нацбанк сказал об ограничении числа банковских карт на одного белоруса

В Беларуси могут ограничить количество карт на одного клиента, пишет Sputnik Беларусь.
Так, по словам первого замглавы Нацбанка Беларуси Александра Егорова, в Беларуси сейчас прорабатывают вопрос по ограничению количества карт на одного клиента. Он обратил внимание на то, что в России сейчас рассматривается законопроект «Антидроп». И пояснил, что в Беларуси применять все самые жесткие методы, как в соседнем государстве, не планируют, однако некоторые из мер все-таки будут заимствоваться.
Например, хотят ограничить количество банковских карт на одного клиента. В этом вопросе планируют разумный подход, чтобы 99,9% белорусов не почувствовали на себе данные ограничения. Прежде всего, ограничения могут коснуться так называемых дропов — подставных лиц, используемых мошенниками для вывода, обналичивания или перевода украденных денег. Дропы получают средства на свои карты, снимают наличные, а затем переводят дальше по преступной схеме.
