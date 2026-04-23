Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк сказал об ограничении числа банковских карт на одного белоруса

В Беларуси хотят ограничить количество банковских карт на одного клиента.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси могут ограничить количество карт на одного клиента, пишет Sputnik Беларусь.

Так, по словам первого замглавы Нацбанка Беларуси Александра Егорова, в Беларуси сейчас прорабатывают вопрос по ограничению количества карт на одного клиента. Он обратил внимание на то, что в России сейчас рассматривается законопроект «Антидроп». И пояснил, что в Беларуси применять все самые жесткие методы, как в соседнем государстве, не планируют, однако некоторые из мер все-таки будут заимствоваться.

Например, хотят ограничить количество банковских карт на одного клиента. В этом вопросе планируют разумный подход, чтобы 99,9% белорусов не почувствовали на себе данные ограничения. Прежде всего, ограничения могут коснуться так называемых дропов — подставных лиц, используемых мошенниками для вывода, обналичивания или перевода украденных денег. Дропы получают средства на свои карты, снимают наличные, а затем переводят дальше по преступной схеме.

Тем временем МНС сказало, что изменится для 250 тысяч работающих белорусов с 1 июля 2026.

