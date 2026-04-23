Инвестиционная карта обновлена в Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области обновила инвестиционную карту региона — map.nn-invest.ru.
Интерактивная региональная инвестиционная карта представляет собой двуязычную (на русском и на английском языках) публичную карту Нижегородской области, на которой размещаются сведения об инвестиционных площадках, объектах недвижимости, существующих территориях опережающего развития и особых экономических зонах, транспортной инфраструктуре, полезных ископаемых и мерах поддержки. Кроме того, сюда интегрирована кадастровая карта, которая представлена как дополнительный слой.
«После обновления инвестиционной карты пользователям стала доступна возможность размещения собственных инвестиционных площадок. Эта функция открывает новые возможности для нижегородских предпринимателей, позволяя им не только реализовывать свою собственность, но и находить потенциальных партнеров для инвестиционных проектов на конкретных участках. Также на карту были нанесены памятники архитектуры, доступные для инвестирования, и универсальные инвестиционные предложения. Это проекты с просчитанными параметрами, требующие минимальной подготовительной работы со стороны потенциального инвестора», — сказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Сейчас на инвестиционной карте Нижегородской области размещено более 600 площадок.
«Работа по обновлению цифровых сервисов для инвесторов и актуализации данных в них ведется на регулярной основе, благодаря чему у предпринимателей всегда есть под рукой надежный и комфортный помощник при реализации проектов. Инвестиционная карта позволяет не только подобрать конкретную площадку, но и ознакомиться с наличием всей необходимой инфраструктуры», — отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
Инвестиционная карта разработана с учетом требований регионального инвестиционного стандарта — системы по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в области. Его составляющие — инвестиционная декларация, агентство развития, инвесткомитет, инвесткарта, а также свод инвестиционных правил, где прописан весь «клиентский путь» инвестора. Стандарт направлен на оптимизацию взаимодействия инвесторов с органами власти и ресурсоснабжающими организациями и сокращение сроков при реализации проектов. На сегодняшний день в регионе внедрены все элементы инвестстандарта.
Корпорация развития Нижегородской области создана по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях — от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.
Напомним, с 2025 года «Повышение инвестиционной активности» — это один из федеральных проектов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Задача федерального проекта — сделать так, чтобы условия для ведения бизнеса были понятными, риски распределялись между государством и инвесторами, чтобы предоставлялись системные меры поддержки для увеличения доли инвестиций в ВРП.
