Нижегородский бизнес потратит миллиарды рублей на перекраску такси

Общественный Совет по развитию такси выразил обеспокоенность законодательному собранию Нижнего Новгорода относительно потенциальных угроз для индустрии пассажирских перевозок, вызванных предложением Министерства транспорта. Суть инициативы заключается во введении обязательной стандартизации цвета автомобилей такси. Информация об этом поступила из пресс-службы организации.
Как известно, региональное Министерство транспорта выступило с предложением унифицировать окраску кузова всех такси, сделав их оранжевыми. Задумано, что такой единообразный вид транспортных средств облегчит их быструю идентификацию в общем потоке машин.
Общественный Совет уже направлял обращение к губернатору Глебу Никитину с убедительной просьбой не одобрять данный законопроект. Введение предписания относительно цвета кузова, по мнению представителей Совета, чревато массовым отказом перевозчиков от своей деятельности, последующим ростом тарифов и увеличением нелегального сегмента рынка. Общественники продублировали свое обращение к депутатам ЗСНО, вновь акцентируя внимание на существующих рисках для данной отрасли.
Как подчеркнули в Совете, по их оценкам, при расходах в 95 тысяч рублей на оклейку каждого автомобиля, общие финансовые затраты бизнеса за пятилетний период могут превысить 2,45 миллиарда рублей. При этом в регионе полностью отсутствуют какие-либо меры государственной поддержки для владельцев легковых такси.
В качестве альтернативы принудительной перекраске автомобилей, активисты общественной организации предлагают ввести единые стандарты только для оформления «шашечного пояса». Кроме того, общественники указывают на недостаточное количество такси в регионе. На десять тысяч жителей приходится лишь 82 автомобиля, что значительно ниже средних показателей по стране. Требования к окраске кузова могут лишь усугубить сложившуюся ситуацию.
Ранее транспортный комитет ЗСНО поддержал перекраску такси в оранжевый.