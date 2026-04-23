Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области приняли первые поправки в бюджет-2026

Средства направят на соцобъекты, нацпроекты и подготовку к зиме.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирская область депутаты приняли первые в 2026 году поправки в региональный бюджет. Решение поддержали единогласно сразу в двух чтениях на сессии Законодательное собрание Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В обсуждении принял участие губернатор Андрей Травников. Он подчеркнул, что ключевые приоритеты остаются неизменными: завершение уже начатых объектов, участие в федеральных программах и подготовка к отопительному сезону.

— Все, что мы начинаем мы обязаны завершить. Максимальное участие Новосибирской области во всех федеральных программах и национальных проектах. И еще один обязательный сезонный вопрос — это обеспечение наших муниципалитетов в работе по подготовке к очередному отопительному сезону, — отметил глава региона.

Поправки представил зампред правительства — министр финансов Виталий Голубенко. Дополнительные средства направят на социально значимые задачи.

Изменения в бюджет рассчитаны на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов.