В Новосибирской области приняли первые поправки в бюджет-2026

В Новосибирская область депутаты приняли первые в 2026 году поправки в региональный бюджет. Решение поддержали единогласно сразу в двух чтениях на сессии Законодательное собрание Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
В обсуждении принял участие губернатор Андрей Травников. Он подчеркнул, что ключевые приоритеты остаются неизменными: завершение уже начатых объектов, участие в федеральных программах и подготовка к отопительному сезону.
— Все, что мы начинаем мы обязаны завершить. Максимальное участие Новосибирской области во всех федеральных программах и национальных проектах. И еще один обязательный сезонный вопрос — это обеспечение наших муниципалитетов в работе по подготовке к очередному отопительному сезону, — отметил глава региона.
Поправки представил зампред правительства — министр финансов Виталий Голубенко. Дополнительные средства направят на социально значимые задачи.
Изменения в бюджет рассчитаны на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов.