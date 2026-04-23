Основатели красноярской сети «Светофор» выбыла из рейтинга миллиардеров

Семья красноярских предпринимателей Шнайдеров, основавших сети дискаунтеров «Светофор» и «Маяк», покинула список богатейших россиян по версии Forbes. Об этом стало известно из обновленного рейтинга издания на 2026 год.
Всего в актуальный список вошли 155 бизнесменов. Нижний порог вхождения в топ в этом году составил один миллиард долларов. Имени Сергея Шнайдера и членов его семьи в перечне не оказалось.
Напомним, красноярские ритейлеры начали терять позиции в рейтинге несколько лет назад. В 2024 году семья Шнайдеров занимала 96-е место с состоянием 1,4 миллиарда долларов. В 2025 году они переместились на 146-ю строчку, тогда их капитал оценивался ровно в один миллиард долларов. К 2026 году бизнесмены окончательно выбыли из числа богатейших людей страны по версии издания.
К тому же, сами магазины сети регулярно попадают под проверки ведомств, в ходе которых находят серьезные нарушения. Например, в прошлом году из дискаунтера изъяли почти полтонны продуктов сомнительного происхождения. А позже сеть оштрафовали на 700 тысяч рублей за повторное нарушение технического регламента.