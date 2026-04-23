Около тысячи родителей нижегородских школьников сдали ЕГЭ 23 апреля

Михаил Пучков сдавал русский язык в школе № 188 Нижнего Новгорода. В прошлом году, во время пробного ЕГЭ по математике, самым трудным, по мнению министра, оказалось уследить временем. Как сообщил Пучков, в этот раз задача была выполнена с большим успехом. Несмотря на необходимость переноса сочинения с черновика на чистовик, четкое планирование времени и тщательная проверка позволили получить максимальный балл.