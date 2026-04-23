Около тысячи родителей нижегородских школьников сдали ЕГЭ 23 апреля

В Нижегородской области состоялась масштабная Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В этом году около тысячи родителей приняли участие в пробном ЕГЭ, организованном на 58 экзаменационных площадках региона. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, который также попробовал написать экзамен.
Как сообщил министр, успешная сдача ЕГЭ зависит не только от уровня знаний выпускников, но и от их психологической готовности и уверенности в себе, где ключевую роль играет поддержка семьи. Акция предоставляет родителям уникальную возможность пройти через процедуру экзамена, понять правила и передать этот опыт своим детям.
Основная цель мероприятия — снизить предэкзаменационное напряжение как у выпускников, так и у их родителей, а также повысить осведомленность общества о процессе проведения ЕГЭ.
Процесс имитирует реальный ЕГЭ: участники регистрируются, сдают личные вещи, проходят контроль и заполняют экзаменационные бланки. Они могут наблюдать за системой контроля, мерами эпидемиологической безопасности и процессом обработки экзаменационных материалов. Родители пишут сокращенный вариант работы (30 минут вместо стандартных 3−4 часов), содержащий задания различных типов, что позволяет им быстро ознакомиться с форматом экзамена.
Михаил Пучков сдавал русский язык в школе № 188 Нижнего Новгорода. В прошлом году, во время пробного ЕГЭ по математике, самым трудным, по мнению министра, оказалось уследить временем. Как сообщил Пучков, в этот раз задача была выполнена с большим успехом. Несмотря на необходимость переноса сочинения с черновика на чистовик, четкое планирование времени и тщательная проверка позволили получить максимальный балл.
