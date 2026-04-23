Налог на прибыль просел: как выполняется бюджет Татарстана?

В первом квартале 2026 года бюджет Татарстана получил 22,2% от годового плана, однако поступления от налога на прибыль, основного источника пополнения казны, снизились. Раис республики Рустам Минниханов назвал ситуацию напряженной и подчеркнул необходимость поддержки предприятий, поиска новых рынков сбыта и работы с налоговой задолженностью.
Общая сумма поступивших средств составила 147,4 млрд рублей. Собственные доходы республики снизились на 4,7 млрд рублей по сравнению с прошлым годом, главным образом из-за падения налога на прибыль на 13,6 млрд рублей. Минниханов поручил провести детальный анализ причин снижения и оказать содействие предприятиям в получении федеральной поддержки. «Главная задача — сохранить наши предприятия, рабочие места и найти рынки сбыта для нашей продукции», — заявил он.
Один из существенных резервов для бюджета — сокращение налоговой задолженности, которая на начало апреля достигла 14,7 млрд рублей. Одновременно президент России инициировал механизм списания задолженности по бюджетным кредитам, средства от которого будут направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
Руководитель УФНС по РТ Марат Сафиуллин сообщил, что общие налоговые сборы снизились на 15% из-за падения цен на нефть, роста коммерческих расходов и уменьшения объемов реализации продукции оборонными предприятиями. В бюджет Татарстана поступило 36% от собранных налогов, остальное ушло в федеральную казну. Поступление налога на прибыль сократилось на 24%, с наибольшим падением в добыче полезных ископаемых, строительстве и обрабатывающих производствах. Тем не менее, финансовые органы рассчитывают на полное выполнение годового плана по налогу на прибыль.
Поступления по НДФЛ, напротив, выросли на 15%, составив 44 млрд рублей. Министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов отметил рост в большинстве муниципалитетов, однако в 27 районах наблюдается увеличение задолженности по этому налогу.
Расходы консолидированного бюджета составили 114 млрд рублей, что позволило своевременно обеспечить выплаты по заработной плате и финансировать капитальные расходы. Особое внимание уделяется национальным проектам, объем финансирования которых составляет 53,8 млрд рублей.
Минниханов поручил ежедневно отслеживать ситуацию на предприятиях, анализировать их бизнес-планы и оперативно принимать меры для стабилизации, предотвращения банкротств и сокращений. Он также призвал муниципалитеты активнее работать над увеличением сборов НДФЛ, отметив, что задолженность сохраняется в крупных городах и ряде районов. Расходы бюджета должны осуществляться равномерно, избегая авральных форм работы, подчеркнул Раис республики.