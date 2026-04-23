Налог на прибыль просел: как выполняется бюджет Татарстана?

Руководитель УФНС по РТ Марат Сафиуллин сообщил, что общие налоговые сборы снизились на 15% из-за падения цен на нефть, роста коммерческих расходов и уменьшения объемов реализации продукции оборонными предприятиями. В бюджет Татарстана поступило 36% от собранных налогов, остальное ушло в федеральную казну. Поступление налога на прибыль сократилось на 24%, с наибольшим падением в добыче полезных ископаемых, строительстве и обрабатывающих производствах. Тем не менее, финансовые органы рассчитывают на полное выполнение годового плана по налогу на прибыль.