Новый фармацевтический завод появится в Беларуси — стройка уже идет

Источник: с сайта vitvesti.by

В Витебске начали строить новый фармацевтический завод, пишут «Витебские Вести».

Новый завод по изготовлению фармацевтических препаратов в областном центре появится в районе перекрестка улиц Воинов-Интернационалистов и Петруся Бровки. Проект реализует фармацевтический холдинг «Аптека Групп».

На данный момент для предприятия разрабатывают проектно-сметную документацию, начать его строительство планируют в конце третьего-начале четвертого квартала 2026 года. А ввод в эксплуатацию первой очереди завода ожидается в четвертом квартале 2027 года.

Предприятие будет включать производственные и складские зоны, зоны для готовой продукции и упаковки, лаборатории контроля качества готовой продукции, микробиологическую лабораторию и некоторые другие зоны.

На высокотехнологичном оборудовании планируется выпускать таблетки, мягкие капсулы, жидкие формы, капли и другую фармацевтическую продукцию.

На начальном этапе, после запуска первой очереди завода, будет создано около 100 новых рабочих мест.