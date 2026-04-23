Новый фармацевтический завод появится в Беларуси — стройка уже идет

В Витебске начали строить новый фармацевтический завод, пишут «Витебские Вести».
Новый завод по изготовлению фармацевтических препаратов в областном центре появится в районе перекрестка улиц Воинов-Интернационалистов и Петруся Бровки. Проект реализует фармацевтический холдинг «Аптека Групп».
На данный момент для предприятия разрабатывают проектно-сметную документацию, начать его строительство планируют в конце третьего-начале четвертого квартала 2026 года. А ввод в эксплуатацию первой очереди завода ожидается в четвертом квартале 2027 года.
Предприятие будет включать производственные и складские зоны, зоны для готовой продукции и упаковки, лаборатории контроля качества готовой продукции, микробиологическую лабораторию и некоторые другие зоны.
На высокотехнологичном оборудовании планируется выпускать таблетки, мягкие капсулы, жидкие формы, капли и другую фармацевтическую продукцию.
На начальном этапе, после запуска первой очереди завода, будет создано около 100 новых рабочих мест.