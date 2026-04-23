Минфин с мая возобновит сделки с валютой по бюджетному правилу

Минфин приостановил исполнение операций по бюджетному правилу в начале марта. Пауза тогда объяснялась необходимостью корректировки базовой цены на нефть, которая учитывается в бюджетном правиле. В 2026 году она составляет $59 за баррель Urals. При превышении фактической цены на нефть базового уровня Минфин покупает валюту и золото и наполняет Фонд национального благосостояния. Если фактическая цена ниже базовой, то золото и валюта из ФНБ продается. Впоследствии было объявлено, что в этом году цена нефти из бюджетного правила меняться не будет, обсуждается ее снижение не раньше 2027 года.