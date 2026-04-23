Минфин с мая возобновит сделки с валютой по бюджетному правилу

Минфин с мая возобновляет операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, следует из сообщения на сайте ведомства. Они были прекращены в начале марта.
Решение принято «в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему», говорится в сообщении.
Публикация информации о размере операций будет осуществляться в третий рабочий день месяца в 12:00, указал Минфин. Это означает, что об объеме операций станет известно 6 мая. «Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае 2026 года», — уточнили в ведомстве.
Минфин приостановил исполнение операций по бюджетному правилу в начале марта. Пауза тогда объяснялась необходимостью корректировки базовой цены на нефть, которая учитывается в бюджетном правиле. В 2026 году она составляет $59 за баррель Urals. При превышении фактической цены на нефть базового уровня Минфин покупает валюту и золото и наполняет Фонд национального благосостояния. Если фактическая цена ниже базовой, то золото и валюта из ФНБ продается. Впоследствии было объявлено, что в этом году цена нефти из бюджетного правила меняться не будет, обсуждается ее снижение не раньше 2027 года.
[ РБК ] Силуанов заявил о возможности «прожить» при цене отсечения нефти в $59.
Начиная с июля 2025-го из-за низких цен на нефть Минфин ежедневно продавал валюту и золото по этому механизму. В январе и феврале 2026-го объем сделок был рекордным — эквивалент 12,8 млрд и 11,9 млрд руб. ежедневно.
Банк России зеркалировал эти операции на внутреннем валютном рынке, а также продавал валюту (юани) еще на 4,62 млрд руб., отражая на рынке инвестиции из ФНБ, проведенные в предыдущие периоды, и эти операции не прекращались.
Изначально предполагалось, что Минфин вернется к операциям с валютой и золотом с 1 июля 2026 года. Но позднее министр финансов Антон Силуанов заявил, что этот вопрос может быть рассмотрен правительством раньше. На фоне военной операции США против Ирана и блокировки в марте Ормузского пролива (по нему шла пятая часть мировых поставок нефти) нефтяные котировки пошли в рост, что увеличило спрос и цены на на российскую нефть.