Из-за войны в Иране в Великобритании резко подорожали обезболивающие

Конфликт на Ближнем Востоке привёл к росту цен на отдельные виды медикаментов в Великобритании, пишет The Guardian. По словам британских фармацевтов, почти на треть подорожали парацетамол и средства от аллергии.
По данным Национальной фармацевтической ассоциации, которые приводит The Guardian, в аптеках цены на парацетамол с февраля увеличились на 20−30%, во многих из них также закончился аспирин. Также на 20−30% подорожал противогистаминный препарат цетиризин.
Издание отмечает, что резкий скачок цен на бензин и дизельное топливо после начала войны в Иране увеличил производственные и транспортные расходы поставщиков лекарств. Это отразилось на аптеках, которые платят поставщикам на 40−50% больше.
Малайзийская компания Karex, являющаяся крупнейшим в мире производителем презервативов, 21 апреля сообщила о возможном повышении цен на свою продукцию, если из-за войны в Иране затянутся сбои в цепочке поставок. В этом случае в течение следующих нескольких месяцев презервативы подорожают на 20−30%, предупредил директор компании Го Миа Киат.
Иран 17 апреля открыл ранее заблокированный Ормузский пролив, на который приходилось около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа. Однако 18 апреля Корпус стражей Исламской революции сообщил о восстановлении контроля над проливом на фоне действий США, стремящихся заблокировать иранские порты.
