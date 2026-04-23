Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БГУИР озвучил реальные зарплаты преподавателей вуза

Крупный белорусский вуз раскрыл реальные зарплаты своих преподавателей.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько зарабатывают преподаватели Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Информацию опубликовал телеграм-канал БГУИР.

Так, средняя зарплата профессорско-преподавательского состава в БГУИР в 2025 году составила 2960 белорусских рублей. В вузе добавили, что рост доходов связан с развитием экспортных проектов и участием университета в выполнении государственных задач.

Ранее Белстат обнародовал среднюю зарплату в Беларуси.

Тем временем Нацбанк сказал об ограничении числа банковских карт на одного белоруса.