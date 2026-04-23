Путин объяснил сбои в работе интернета в крупных городах

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Перебои в работе интернета в крупных городах России связаны с предотвращением террористических угроз. Обеспечение безопасности граждан страны всегда является приоритетом, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином.

Российский лидер обратил внимание на проблемы с интернетом, с которыми сталкиваются люди в крупных городах страны. «Не часто, но, к сожалению, такое происходит: имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета в крупных мегаполисах», — указал президент.

«Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем, и, конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей, наших детей, близких, каждого из граждан России», — подчеркнул он.