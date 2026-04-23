В Нижнем Новгороде подрядчика отстранили от модернизации очистных за халатность

На нижегородской станции аэрации (НСА) в ходе первого этапа реконструкции было найдено большое количество нарушений. Жители города жаловались на запах канализации, который исходил от станции, а несколько лет назад там обрушился купол отстойника. В результате администрация решила расторгнуть контракт с подрядчиком, сообщает Pravda.nn.
ФАУ «РосКапСтрой» занимался обновлением очистных на протяжении четырех лет. Это первая масштабная модернизация за 50 лет. Было принято решение, что ремонт пройдет без остановки процесса очистки стоков.
В ходе первого этапа реконструировали и построили 50 сооружений, доделали укрытия открытых каналов, установили системы воздухоочистки в районе укрытых каналов и на здании решеток, где происходит первичная очистка стоков от мусора.
Однако нижегородцы стали замечать сильный неприятный запах, разносящийся со стороны станции. В АО «Объединенный коммунальный оператор», который руководит работой НСА, объяснили, что для борьбы с неприятным запахом наращиваются полезные бактерии. Проведено обследование возможных источников загрязнения, над каждым из них ведется работа. Также состоялся технический запуск обновленных сооружений, который позволит начать биоочистку стоков и справиться с запахом на 40%. Однако это возможно лишь после второго этапа модернизации.
В феврале этого года на НСА обрушился купол первичного отстойника. Видео того, как массивная конструкция рухнула, облетело соцсети. Тогда «ОКО» заверили, что на работу это никак не повлияет, а нарушения будут устранены. При этом контролирующие органы не раз выдавали предостережения за нарушения в работе НСА, срывы сроков модернизации и плохое качество работ. В результате было принято решение расторгнуть контракт.