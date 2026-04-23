Почему Казахстан не покупает дешевые яйца в Китае, рассказали в Минсельхозе

Мажилисмен Бауыржан Смагулов отметил, что сейчас казахстанские птицефабрики закупают инкубационное яйцо в Турции и Узбекистане, где цены на них растут.
«Но у нас есть сосед — КНР, где есть биологическая безопасность, современные племенные производства, логистика хорошая — все рядом здесь. И цены бы уменьшились на 10−15%. Мы же видим, что цены у нас растут бесконечно… Сейчас нужна просто инспекция от Казахстана, чтобы она поехала в Китай — и разорвать эту цепочку. До Алматы там вообще два шага, могли бы цены на 20−23% там уменьшить», — сказал он.
Однако вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин считает, что не нужно торопится в таком важном вопросе.
«Основная детальность ветеринарной службы — это обеспечение биологической и продовольственной безопасности. Это не бизнес. Ветеринария должна выполнять свои функции. В Китае нет благополучия по ящуру, по птичьему гриппу. И если будет вспышка, мы должны минимум 12 или 36 месяцев ждать потом. В прошлом году мы подписали протокол в связи с тем, что по гриппу птиц в Китае уже два года нет вспышек. В сентябре 2025 года их специалисты к нам приезжали, показали нам ошибки, наши птицеводы исправили. Теперь последняя стадия — видеоинспекция, мы должны показать, что мы исправили. Потом они нам открывают экспорт нашей птицеводческой продукции. И далее мы едем инспектировать их птицеводческие хозяйства, которые они нам предложат», — резюмировал Бердалин.