Чем курорт «Золотые пески России» привлечет туристов в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Курорт «Золотые пески России», который строится в Евпатории, будет обладать широкой палитрой видов отдыха и развлечений для круглогодичного привлечения туристов. Об этом рассказал генеральный директор курорта Вадим Волченко в эфире радио «Спутник в Крыму».

Источник: РИА "Новости"

Курорт «Золотые пески России» закладывает в качестве «магнитов» и медицинскую, и развлекательную, и событийную составляющие. Крытый аквапарк, концертно-выставочный комплекс, парк развлечений — все это выкладывается в общую картину, которая позволит в едином календаре для всех отелей создавать стимулы для туристов приезжать туда круглый год и многократно.

сказал Волченко

Он отметил, что у курорта будет собственная идеология, которая сейчас прорабатывается.

«Это прежде всего семейный курорт, но это не значит, что там нечем будет заняться и молодым парам, и тем, кто приехал в одиночку. Инфраструктуру развлечений нужно спланировать так, чтобы она не простаивала ни в каком месяце в году. Это серьезная работа», — подчеркнул гендиректор курорта.

Волченко напомнил, что в рамках реализации проекта планируется построить 21 гостиничный комплекс: 19 — для отдыхающих на 8500 номеров и два — для персонала. В пик сезона при стопроцентной загрузке на курорте могут отдыхать одновременно до 20 тысяч человек. Объем государственных вложений в проект составит 13 млрд рублей, частных инвестиций — более 130 млрд рублей.

Медиагруппа «Россия сегодня» и компания «Курорт “Золотые пески России” ранее подписали меморандум о сотрудничестве. Его цель — расширить сотрудничество в части информирования общественности о главных событиях в сфере туризма России и открыть новые перспективы и возможности для развития данной отрасли.

Федеральный проект «Курорт “Золотые пески России” реализуется в рамках нацпроекта “Пять морей и озеро Байкал” в соответствии с программой “Туризм и гостеприимство”. Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель в категориях от трех до пяти “звезд”, а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и т. д. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше