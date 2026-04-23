Чем курорт «Золотые пески России» привлечет туристов в Крым

Курорт «Золотые пески России» закладывает в качестве «магнитов» и медицинскую, и развлекательную, и событийную составляющие. Крытый аквапарк, концертно-выставочный комплекс, парк развлечений — все это выкладывается в общую картину, которая позволит в едином календаре для всех отелей создавать стимулы для туристов приезжать туда круглый год и многократно.
Он отметил, что у курорта будет собственная идеология, которая сейчас прорабатывается.
«Это прежде всего семейный курорт, но это не значит, что там нечем будет заняться и молодым парам, и тем, кто приехал в одиночку. Инфраструктуру развлечений нужно спланировать так, чтобы она не простаивала ни в каком месяце в году. Это серьезная работа», — подчеркнул гендиректор курорта.
Волченко напомнил, что в рамках реализации проекта планируется построить 21 гостиничный комплекс: 19 — для отдыхающих на 8500 номеров и два — для персонала. В пик сезона при стопроцентной загрузке на курорте могут отдыхать одновременно до 20 тысяч человек. Объем государственных вложений в проект составит 13 млрд рублей, частных инвестиций — более 130 млрд рублей.
Медиагруппа «Россия сегодня» и компания «Курорт “Золотые пески России” ранее подписали меморандум о сотрудничестве. Его цель — расширить сотрудничество в части информирования общественности о главных событиях в сфере туризма России и открыть новые перспективы и возможности для развития данной отрасли.
Федеральный проект «Курорт “Золотые пески России” реализуется в рамках нацпроекта “Пять морей и озеро Байкал” в соответствии с программой “Туризм и гостеприимство”. Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель в категориях от трех до пяти “звезд”, а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр