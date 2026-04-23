Bloomberg узнал, как в Швеции готовятся к последствиям войны в Иране

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не исключил возможности введения государственного нормирования топлива, если конфликт на Ближнем Востоке, нарушивший глобальные цепочки поставок энергоносителей, затянется, сообщает Bloomberg.
Как заявил политик, война в Иране и блокада Ормузского пролива уже оказали «существенное влияние» на шведскую экономику. Кристерссон пообещал, что пока правительство не планирует вводить жесткие ограничения, но готово к такому развитию событий и заранее проинформирует о них граждан. «Нельзя исключать государственное нормирование, но пока мы до этого не дошли», — цитирует премьера агентство.
Глава минфина Элизабет Свантессон назвала происходящее «худшим энергетическим кризисом за очень, очень долгое время». Если война затянется, нормирование может стать реальностью, пояснила она. Но прежде власти выступят с рекомендацией экономить топливо и больше пользоваться общественным транспортом, поя.
В нефтяной кризис 1974 года Швеция стала первым государством в Западной Европе, которое ввело карточки на бензин. Но сейчас глава отраслевой аассоциации нефтепереработчиков Divkraft Sveriger Джессика Алениус заявила, что «дефицит бензина не маячит на горизонте ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе». Эксперт отметила, что нефть, используемая в Швеции, в значительной степени поступает с месторождений в Северном море, а своих НПЗ в Северной Европе достаточно.
