Bloomberg узнал, как в Швеции готовятся к последствиям войны в Иране

В нефтяной кризис 1974 года Швеция стала первым государством в Западной Европе, которое ввело карточки на бензин. Но сейчас глава отраслевой аассоциации нефтепереработчиков Divkraft Sveriger Джессика Алениус заявила, что «дефицит бензина не маячит на горизонте ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе». Эксперт отметила, что нефть, используемая в Швеции, в значительной степени поступает с месторождений в Северном море, а своих НПЗ в Северной Европе достаточно.