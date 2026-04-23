Схему движения по Остужевскому кольцу в Воронеже снова изменили

Ранее закрытый из-за работ по строительству инженерных сетей участок открыли.

Источник: АиФ Воронеж

Движение по ранее закрытому участку Остужевского кольца в Воронеже возобновили. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства в четверг, 23 апреля.

Из-за работ по строительству инженерных сетей внутри кольца был организован временный Т-образный перекрёсток. Он был необходим для движения транспорта по Ленинскому проспекту в направлении улицы Димитрова и для поворота с улицы Остужева от Северного моста. Теперь ранее закрытую часть кольца открыли.

В управлении отметили, что временный Т-образный перекрёсток смогут использовать автомобилисты, направляющиеся к выезду из города или следующие по Ленинскому проспекту от улицы Димитрова к улице Зои Космодемьянской.