Евросоюз ввел санкции против «Башнефти»

Евросоюз ввел санкции против «Башнефти».

Источник: Башинформ

Евросоюз внес в санкционный список российские нефтяные компании «Башнефть» и «Славнефть», а также ряд перерабатывающих предприятий, говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

Под санкции попали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, Комсомольский НПЗ, Ангарская нефтехимическая компания, Ачинский НПЗ, Сызранский НПЗ, Рязанская нефтеперерабатывающая компания, Афипский НПЗ. В перечне несколько предприятий «Лукойла».

В список также вошли компании «Газпром флот», «Газпром СПГ технологии», «Газстройпром», «Газпромнефть марин бункер», «Роснефтефлот» и несколько предприятий «Славнефти».

Ранее под санкции США попали два предприятия «Башнефти».

