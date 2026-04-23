Евросоюз ввел санкции против «Башнефти».

Под санкции попали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, Комсомольский НПЗ, Ангарская нефтехимическая компания, Ачинский НПЗ, Сызранский НПЗ, Рязанская нефтеперерабатывающая компания, Афипский НПЗ. В перечне несколько предприятий «Лукойла».
В список также вошли компании «Газпром флот», «Газпром СПГ технологии», «Газстройпром», «Газпромнефть марин бункер», «Роснефтефлот» и несколько предприятий «Славнефти».
Ранее под санкции США попали два предприятия «Башнефти».
