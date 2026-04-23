Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совет ЕС принял санкции против порта Туапсе

Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России, предусматривающий, в частности, запрет на проведение транзакций с рядом портов, включая Туапсе. Об этом говорится в официальном заявлении ЕС.

Источник: Коммерсантъ

Помимо Туапсе в санкционный список включен порт Мурманска. Ограничительные меры также затронули нефтяной терминал в индонезийском порту Каримун. Кроме того, под санкции попали 46 судов, которые в Брюсселе связывают с так называемым «теневым флотом».

Как ранее сообщали «Ведомости», 23 апреля председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил об одобрении постоянными представителями стран ЕС нового, 20-го пакета рестрикций в отношении России. Одновременно было принято решение о выделении Украине кредита в размере 90 млрд евро, из которых 60 млрд планируется направить на закупку вооружений и оборонные нужды.

