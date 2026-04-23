Повышение зарплаты — не гарант качества: управленец со стажем назвала реальные причины роста сотрудников

Простое увеличение окладов без повышения отдачи от сотрудников вредит бизнесу. Деньги и комфорт лишь удерживают персонал от увольнения, но не мотивируют работать лучше. Об этом в разговоре с RuNews24.ru заявила карьерный эксперт Яна Карушкина.
Специалист, которая более десяти лет руководит коллективом из 100 человек, подчеркнула необходимость комплексного подхода. По её словам, для долгосрочного успеха важнее качественный менеджмент, а не быстрые финансовые вливания. Повышение зарплаты, как показывает практика, мотивирует сотрудников лишь на пару месяцев.
Яна Карушкина отметила, что комфортные условия труда тоже перестают быть стимулом после привыкания к ним. Согласно теории Герцберга, настоящими мотиваторами служат признание заслуг, гордость за достижения и карьерный рост. Именно грамотная система управления позволяет справедливо распределять фонд оплаты труда и развивать сотрудников, не раздувая издержки.
Ранее россиянам рассказали о росте зарплаты. Медиана предлагаемой в вакансиях зарплаты в первом квартале 2026 года составила 86,2 тысячи рублей. За последний год этот показатель увеличился на 13%.