В Беларуси сервис платежей по QR-коду на маркетплейсах заработает с 1 июля 2026 года. Подробности БелТА сообщил первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров.
С 1 июля новый сервис «Крок» для осуществления платежей по QR-коду станет обязательным для всех крупных банков Беларуси.
— К концу года эта система станет обязательной для всех коммерческих банков с точки зрения внедрения в свои мобильные приложения, — отметил Александр Егоров.
По его словам, Нацбанк вместе с Министерством по налогам и сборам проводят работу, чтобы указанный сервис стал обязательным для крупных торговых точек. Работают также и над популяризацией данной системы.
Первый заместитель главы Нацбанка сообщил и про работу с самыми популярными маркетплейсами и платформами. В частности, чтобы сервис «Крок» одновременно на них заработал после внедрения в крупных банках.
