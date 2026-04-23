Более 320 тысяч квадратных метров жилья введено в Нижегородской области с начала 2026 года. Об этом заявил губернатор Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин во время заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, которое состоялось 23 апреля. Главной темой совещания стала ситуация в жилищном строительстве по итогам первого квартала 2026 года.
«По поручению президента мы продолжаем мониторинг строительства в регионах. По итогам первого квартала 2026 года введено в эксплуатацию 6,9 млн квадратных метров нежилых зданий, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. Общий ввод жилья составил 23 млн квадратных метров. Строительный комплекс в настоящее время продолжает работать в непростых условиях, и тем важнее сохранять высокую дисциплину. Отмечу, что все обязательства по достижению показателей нацпроекта “Инфраструктура для жизни” и госпрограмм сохраняются, и мы должны их выполнить, эффективно используя каждый рубль», — сказал Марат Хуснуллин.
Глеб Никитин в своем докладе представил оценку текущей ситуации в регионе, а также озвучил предложения по повышению доступности индивидуального жилищного строительства. Он рассказал, что за первый квартал 2026 года в регионе введено 326,3 тысячи квадратных метров жилья.
«По многоквартирным домам ситуация позитивная — ввод в эксплуатацию вырос на 74%. При этом очень важно отметить, что соотношение проданных площадей и строительной готовности составляет 99%, что значительно выше уровня по России. Это подтверждает сбалансированность нашего рынка: строящиеся метры обеспечены реальным спросом. При этом, как и в других регионах страны, наблюдаем значительное сокращение ввода ИЖС», — сказал глава региона.
Губернатор Глеб Никитин отметил, что одной из причин снижения объемов индивидуального жилищного строительства стало ужесточение требований по ипотеке на строительство и приобретение индивидуальных домов на фоне высокой ключевой ставки.
В министерстве строительства Нижегородской области отметили, что, несмотря на имеющиеся трудности, рассчитывают выполнить плановые показатели нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по вводу жилья в этом году.
Напомним, обеспечение граждан доступным жильём является одним из ключевых приоритетов национального проекта «Инфраструктура для жизни». В рамках нацпроекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным, также проводится работа по созданию всей необходимой социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.