ЕС ввел санкции против Тимати, Пиотровского и гендиректора ОЭЗ «Алабуга»

Это следует из постановления Евросовета, опубликованного в Официальном журнале ЕС.
Рестрикции также введены против начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко.
В числе прочих представителей российской промышленности санкции распространены на генерального конструктора концерна «Калашников» Владимира Лепина, гендиректора Объединенной приборостроительной корпорации Ростеха Сергей Сахненко и гендиректора холдинга «Технодинамика», также входящего в госкорпорацию «Ростех», Игоря Насенкова. Последний является уроженцем Набережных Челнов.
Из числа российских компаний ограничения в рамках 20-го пакета санкций ЕС введены против страховой компании «Согласие», WB банка, банков «Русский стандарт», «Авангард», «Фора-банк» (всего речь идет о 20 финансовых организациях), нефтяных компаний «Башнефть» и «Славнефть», Афипского, Ачинского, Комсомольского, Сызранского и Туапсинского НПЗ, Ангарской нефтехимической и Рязанской нефтеперерабатывающей компаний, ряда предприятий «Лукойла» и Московского физико-технического института (МФТИ).