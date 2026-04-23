Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС ввел санкции против Тимати, Пиотровского и гендиректора ОЭЗ «Алабуга»

Европейский Союз в рамках 20-го пакета ограничительных мер против России ввел санкции в отношении рэпера Тимати, генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского и генерального директора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева.

Это следует из постановления Евросовета, опубликованного в Официальном журнале ЕС.

Рестрикции также введены против начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко.

Помимо Михаила Пиотровского, ограничительные меры из-за раскопок в Крыму предусмотрены в отношении директора Института археологии РАН Николая Макарова и директора Института материальной культуры РАН Андрея Полякова.

В числе прочих представителей российской промышленности санкции распространены на генерального конструктора концерна «Калашников» Владимира Лепина, гендиректора Объединенной приборостроительной корпорации Ростеха Сергей Сахненко и гендиректора холдинга «Технодинамика», также входящего в госкорпорацию «Ростех», Игоря Насенкова. Последний является уроженцем Набережных Челнов.

Из числа российских компаний ограничения в рамках 20-го пакета санкций ЕС введены против страховой компании «Согласие», WB банка, банков «Русский стандарт», «Авангард», «Фора-банк» (всего речь идет о 20 финансовых организациях), нефтяных компаний «Башнефть» и «Славнефть», Афипского, Ачинского, Комсомольского, Сызранского и Туапсинского НПЗ, Ангарской нефтехимической и Рязанской нефтеперерабатывающей компаний, ряда предприятий «Лукойла» и Московского физико-технического института (МФТИ).

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
