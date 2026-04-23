Под санкции ЕС попала владелица компании, управляющей «Нижфармом»

В портфеле «Нижфарма» более ста брендов, востребованных на российском фармрынке, в частности «Аквалор», «Снуп», «Кардиомагнил». По итогам 2025 года стоимостный объем продаж у «Нижфарма» достиг 63 млрд руб., увеличившись на 5,5% год к году, следует из данных DSM Group. Компания, как и годом ранее, заняла второе место среди фармпроизводителей по этому показателю. Ее доля на рынке составила 3,5%.