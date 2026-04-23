ЦБ опустил курс доллара до минимального с февраля 2023 года уровня

Центробанк установил официальный обменный курс доллара на отметке 74,83 ₽, сообщается на сайте регулятора. Это наименьшее значение с 23 февраля 2023 года — тогда он составил 74,7 ₽
Обменные курсы евро и юаня сегодня Банк России установил на уровне 87,52 ₽ и 10,94 ₽ соответственно. Вчера обменные курсы ЦБ составляли 75 ₽ за доллар, 87,97 ₽ за евро и 10,99 ₽ за юань.
21 апреля впервые за три года Центробанк установил курс доллара ниже 75 ₽ В тот день он составил 74,59 ₽ В макроэкономическом обзоре за апрель регулятор скорректировал среднюю оценку по курсу доллара в 2026 году с 84 до 81,2 ₽