ЦБ опустил курс доллара до минимального с февраля 2023 года уровня

21 апреля впервые за три года Центробанк установил курс доллара ниже 75 ₽ В тот день он составил 74,59 ₽ В макроэкономическом обзоре за апрель регулятор скорректировал среднюю оценку по курсу доллара в 2026 году с 84 до 81,2 ₽