Из Калининграда в Ереван запустили прямые авиарейсы

Самый западный регион России и Армению связал новый воздушный маршрут. Теперь добраться до Еревана напрямую, минуя пересадки в Москве и Петербурге, можно один раз в неделю по четвергам.
Время в полете составит 5 часов 20 минут. До этого срок полета составлял не менее 7 часов с учетом одной, а то и двух пересадок. Из Еревана самолет вылетает в 10.15 утра и приземляется в Калининграде в 13.45 по местному времени. Из Храброво рейсы отправляются через час — в 14.45. В аэропорту Звартноц они приземляются в 22.05.
Правда, стоит такой комфорт значительно дороже: прямой рейс до Еревана обойдется калининградцам минимум в 21 тысячу рублей. Пересадочный можно приобрести за 11,5 тысячи рублей.
«В стоимость билетов входят ручная кладь и одно место багажа весом до 25 килограммов. Рейсы осуществляются на самолетах Boeing 737−800. Пока прямые перелеты будут выполнять до 24 сентября 2026 года», — прокомментировали в калининградском аэропорту Храброво.
Основную ставку авиаперевозчик делает на высокий туристический сезон. Забронировать подходящий рейс можно заранее на несколько месяцев вперед. Так, например, на 30 апреля выкуплены только 19 мест из 181. А вот на отдельные даты в июле и августе купить билеты уже не получится.
Прямые рейсы из Калининградской области до Еревана ввели на волне растущего спроса на путешествия в республику. По данным Комитета по туризму Армении, за прошлый год страну посетили 2,26 миллиона отдыхающих, из которых 41 процент пришелся на россиян. Это более 921 тысячи человек. На втором месте — туристы из Грузии (288,5 тысячи человек), на третьем — гости из Ирана (182,3 тысячи человек). Если говорить о международных авиаперелетах, то из российского эксклава, помимо Еревана, напрямую можно улететь в Минск, Анталью и Шарм-эль-Шейх.