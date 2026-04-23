Из Калининграда в Ереван запустили прямые авиарейсы

Прямые рейсы из Калининградской области до Еревана ввели на волне растущего спроса на путешествия в республику. По данным Комитета по туризму Армении, за прошлый год страну посетили 2,26 миллиона отдыхающих, из которых 41 процент пришелся на россиян. Это более 921 тысячи человек. На втором месте — туристы из Грузии (288,5 тысячи человек), на третьем — гости из Ирана (182,3 тысячи человек). Если говорить о международных авиаперелетах, то из российского эксклава, помимо Еревана, напрямую можно улететь в Минск, Анталью и Шарм-эль-Шейх.