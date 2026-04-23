Глава «Транснефти» не ожидает скорого возобновления транзита казахстанской нефти в ФРГ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что интересы казахстанских партнеров будут обеспечены за счет использования других маршрутов, несмотря на ограничения. Казахстан поставляет нефть в Германию с 2023 года. В 2025 году объем поставок в ФРГ (на НПЗ Шведта) составил 2,1 млн тонн, а в первом квартале 2026-го — 730 тыс. тонн.