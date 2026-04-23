Дуров объявил о снижении комиссии в TON до почти нулевого значения

Через неделю комиссия за переводы криптовалюты на блокчейн-платформе TON снизится в шесть раз. Она составит 0,00039 монеты TON (примерно $0,0005) за один перевод. Об этом сообщил один из создателей блокчейн-платформы Павел Дуров.

«Вскоре после этого большинство транзакций станут полностью бесплатными. Нулевая комиссия», — написал Павел Дуров в Telegram-канале.

TON — децентрализованный блокчейн, созданный братьями Дуровыми в 2018 году. Платформа интегрирована в мессенджер Telegram. Базовая криптовалюта блокчейн-платформы — TON (Toncoin). Ее можно использовать для различных операций внутри Telegram, в том числе для монетизации каналов. Toncoin признан крупными криптобиржами, в том числе Binance.

Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше