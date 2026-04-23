Bloomberg: Microsoft предложила 7% сотрудников досрочно выйти на пенсию

По данным агентства, для участия необходимо, чтобы сумма стажа работы и возраста составляла 70 лет и более.

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Американская корпорация Microsoft предложила 7% работников воспользоваться программой досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его информации, программа может затронуть около 9 тыс. человек. Отмечается, что для участия необходимо, чтобы сумма стажа работы и возраста составляла 70 лет и более. Исключение составляют сотрудники, занимающие руководящие должности или получающие бонусы с продаж.

Bloomberg отмечает, что предложение объявили на фоне кампании по снижению расходов. В январе 2023 года Microsoft уволил 10 тыс. человек. Периодические сокращения и переориентация бюджета в компании связаны с изменениями на рынке технологий. Наибольшие затраты приходятся на обеспечение электроэнергией дата-центров, необходимых для развития искусственного интеллекта.