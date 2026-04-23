ЕС исключил из санкционного списка настольные вентиляторы и кухонные вытяжки

Также исключены шины для легковых автомобилей, включая универсальные и гоночные.

БРЮССЕЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Евросоюз в рамках нового пакета санкций отменил запрет на поставку в Россию настольных и напольных вентиляторов, а также кухонных вытяжек. Это следует из опубликованных документов.

«Совет ЕС принял решение исключить из экспортных ограничений настольные, напольные, настенные, оконные, потолочные вентиляторы с мотором мощностью не более 125 Вт, подходящие под код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 8414 51», — говорится в документах. Кроме того, из санкций исключены бытовые вытяжки, максимальная горизонтальная сторона которых не превышает 120 см.

Также исключены шины для легковых автомобилей, включая универсальные и гоночные, а также шины для мотоциклов, подпадающие под номенклатурные коды 4011 10 00, 4011 40 00 и 4011 90 00.

В среду послы ЕС утвердили финансирование Киеву в 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России после снятия вето Венгрии и Словакии.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше