Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России утвердили критерии качества и эффективности БАДов

Согласно постановлению кабмина, к критериям качества относятся, в частности, наличие у изготовителя действующего свидетельства о государственной регистрации добавки, наличие у нее маркировки средствами идентификации.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Правительство России утвердило критерии качества и эффективности биологически активных добавок (БАД) к пище. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.

«В соответствии со статьей 25 федерального закона “О качестве и безопасности пищевых продуктов” правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемые критерии качества биологически активных добавок к пище и их эффективности в зависимости от степени влияния на здоровье человека», — говорится в документе.

Согласно постановлению, к критериям качества БАД относятся, в частности, наличие у изготовителя действующего свидетельства о государственной регистрации добавки, наличие у нее маркировки средствами идентификации и сведений о ней в системе маркировки, соответствие БАД показателям безопасности и количественному содержанию указанных в документации биологически активных веществ, подтвержденное аккредитованной испытательной лабораторией из РФ.

К критериям эффективности относится наличие опубликованных научных исследований или обзора на основе научных литературных источников, содержащих информацию о составе БАД, режиме ее дозирования и способа применения. Данные должны подтверждать положительное влияние добавки на здоровье человека или положительный эффект от ее взаимодействия с пищей и лекарствами.

Также критериями являются наличие у изготовителя БАД собственной информации об изучении ее эффективности, наличие в действующих клинических рекомендациях информации по вопросам эффективности применения БАД.