РФ готова подписать программу экономического сотрудничества с Сербией до 2031 года

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Правительство России приняло предложение о подписании Российско-сербской программы экономического сотрудничества на 2026−2031 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Предложение подготовлено Минэкономразвития России, согласовано с МИД и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

«Принять предложение о подписании Российско-сербской программы экономического сотрудничества на 2026−2031 годы, — говорится в документе. — Министру экономического развития РФ, председателю Российской части межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Решетникову М. Г. подписать от имени правительства РФ указанную программу».

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
