РФ готова подписать программу экономического сотрудничества с Сербией до 2031 года

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Правительство России приняло предложение о подписании Российско-сербской программы экономического сотрудничества на 2026−2031 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Предложение подготовлено Минэкономразвития России, согласовано с МИД и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
«Принять предложение о подписании Российско-сербской программы экономического сотрудничества на 2026−2031 годы, — говорится в документе. — Министру экономического развития РФ, председателю Российской части межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Решетникову М. Г. подписать от имени правительства РФ указанную программу».