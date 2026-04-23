Мурашко: Россия поставит оборудование в КНДР для строящейся больницы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россия поставит оборудование в КНДР для строящейся Больницы российско-корейской дружбы в Вонсане. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ИС «Вести».
«Корейские строители берут на себя обязательства по строительству, отделке зданий, подведению всех коммуникаций, энергообеспечению. Российская сторона будет принимать участие в поставке оборудования», — сказал он, добавив, что Россия поставляет до 70% оборудования в целый ряд стран и также является крупным экспортером лекарств.
Мурашко уточнил, что больница будет возведена в кратчайшие сроки.
22 апреля министр здравоохранения РФ в рамках своей рабочей поездки в КНДР принял участие в церемонии закладки первого камня в фундамент многопрофильной клиники в городе Вонсане.