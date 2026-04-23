Система международных расчетов А7 выпустила векселей на 6,1 трлн рублей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Созданная банком ПСБ российская система трансграничных расчетов А7 выпустила векселей на сумму более 6,1 трлн рублей. Об этом рассказала заместитель генерального директора по экономике и финансам А7 Ирина Акопян на конференции «Актуальные вопросы ВЭД: трансграничные платежи в новых условиях».
По ее словам, западная система контроля, рост издержек на проверку каждой транзакции и фактический отказ банков из недружественных государств от работы с российским бизнесом сломали старую модель расчетов и привели к поискам альтернативных инструментов платежей. В основе расчетной инфраструктуры А7 лежат два ключевых решения, адаптированных к современным вызовам внешнеэкономической деятельности.
«В первую очередь, это векселя, которых наша компания выпустила на сумму более 6,1 трлн рублей, — пояснила Акопян. — А7 номинирует их в долларах, евро, юанях и дирхамах. Правовую базу обеспечивает Женевская конвенция 1930 года, а юридическая сила документа признается более чем в 30 странах».
По ее словам, второй ключевой продукт А7 — привязанная к стабильным активам криптовалюта — стейблкоин A7A5. В сентябре 2025 года он первым в России получил статус цифрового финансового актива (ЦФА).
А7 была создана в конце 2024 года специально под задачи трансграничных платежей российского бизнеса. «Спрос на новую инфраструктуру привел нас к тому, что сегодня через систему А7 проходит около 19% внешнеторговых операций российского бизнеса», — рассказала Акопян.