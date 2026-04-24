Нацбанк ощутимо понизил курс евро и курс доллара на 24 апреля

Национальным банком изменены курсы валют на 24 апреля, пятницу. В итоге ощутимо уменьшились курс евро и курс доллара, а вот курс российского рубля, наоборот, подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На пятницу, 24 апреля, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8040 белорусского рубля, 1 евро — 3,2786 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7623 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на четверг, 23 апреля, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля стал выше в пятницу, 24 апреля. Заметнее в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0068 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0238 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0118 белрубля.
А еще Нацбанк сказал об ограничении числа банковских карт на одного белоруса.