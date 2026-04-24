Россиянам рассказали, как избежать фишинга при покупке билетов

Злоумышленники также могут использовать различные схемы обмана покупателей — например, при оплате билетов сайт сообщает, что операция не прошла, и предлагает попробовать еще раз. «На самом деле деньги уже списаны, но человек об этом не знает и вводит реквизиты повторно. Когда ошибка обнаруживается и пользователь обращается в поддержку сервиса, в дело вступает “менеджер”: он звонит, чтобы помочь с возвратом, и просит перейти по ссылке или назвать данные карты. Переход по этой ссылке оборачивается очередным списанием. Снизить потери помогает привычка держать для онлайн покупок отдельную карту и пополнять ее ровно на нужную сумму перед каждой транзакцией», — отметил эксперт.