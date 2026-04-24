Китайская Geely отзывает в РФ крупную партию седанов Emgrand: в чем причина

Geely отзывает в РФ 17,6 тысяч седанов Emgrand для проверки топливных баков.

Источник: Комсомольская правда

Порядка 17,6 тыс. автомобилей Geely Emgrand подлежат отзыву в РФ. Отечественное подразделение китайского концерна совместно с Росстандартом проведет диагностику топливных баков и смежных элементов на предмет технических недочетов.

«Из-за этого при долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его», — говорится в сообщении Госстандарта.

Под отзыв попадают автомобили, проданные в период с ноября 2023 года по первые числа сентября 2025-го. Ведомство отмечает, что в некоторых случаях — при специфических режимах движения — клапан вентиляции в крышке топливного бака может функционировать неправильно, из-за чего в системе возникает разрежение.

В рамках отзывной кампании на машинах проверят и при необходимости заменят крышку горловины бензобака, адсорбер и ремкомплект его вентиляционной трубки.

При обнаружении дефектов самого бака его поменяют в сборе с адсорбером и топливным насосом. Расходы на ремонт производитель берет на себя.

В сентябре Geely уже отзывала более 17 тыс. авто этой же модели.