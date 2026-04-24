Центробанк: в РФ резко сократилось число фальшивых долларов

В России по итогам первого квартала 2026 года выявлено 110 поддельных долларовых купюр, что стало минимальным показателем за всю историю наблюдений, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.
Предыдущий минимум фиксировался в третьем квартале 2024 года, когда было обнаружено 165 фальшивых банкнот. За год число подделок долларов сократилось в 13 раз. Для сравнения, средний показатель за последние пять лет составлял около 410 выявленных купюр за квартал.
Одновременно снизилось и общее количество поддельной иностранной валюты. В первом квартале 2026 года выявлено 123 фальшивые банкноты, что в 11 раз меньше, чем годом ранее.
При этом статистика за 2025 год демонстрировала противоположную динамику. Тогда объем выявленных поддельных иностранных купюр вырос на 44% и достиг 2703 штук, из которых 2605 приходились на доллары США.
В целом, по данным регулятора, в банковской системе России в 2025 году на один миллион банкнот приходилась одна фальшивая купюра.
Дополнительно отмечается, что выявление поддельных банкнот осуществляется в рамках банковского контроля и проверок наличного денежного обращения, включая операции в кредитных организациях и расчетных центрах.
