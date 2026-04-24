Россиян предупредили о штрафе за сигнализацию ночью

За частый и беспричинный вой сигнализации ночью водителям могут выписать штраф до 5 тысяч рублей. Об этом предупредил юрист Андрей Моисеев.
«Юристы сходятся во мнении, что беспричинное и слишком частое срабатывание сигнализации может стать основанием для привлечения к ответственности. Если же основания для включения сигнализации были, то это не становится правонарушением», — сказал эксперт для РИА Новости.
Моисеев отметил, что сигнализация ночью важна для защиты от преступлений, но при этом способна создавать серьезный дискомфорт для окружающих.
Кроме этого, из-за риска нарушения требований к обращению с отходами мойка автомобиля на даче может обернуться для владельца штрафом в размере до 3 тысяч рублей. При этом мытье машины в неположенном месте грозит автолюбителям штрафом до 250 тысяч рублей.