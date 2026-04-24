Россиянам раскрыли, как разблокировать карту за минуты

В ситуации блокировки банковской карты не всегда целесообразно бежать в отделение банка. Сергей Елин, эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности, рассказал агентству «Прайм» о современных способах разблокировки карт, которые могут занять всего несколько минут.
Основная часть: По словам Елина, в 2026 году понятие «быстрое снятие ограничений» должно подразумевать использование технологий, таких как скоринг «второй руки», а не физическое присутствие клиента в банке. Если банк требует личного визита для разблокировки карты при ложной блокировке, это может быть сигналом для смены финансового учреждения.
Эксперт отметил, что в случае трех неверных вводов ПИН-кода клиенту действительно придется посетить офис банка с паспортом. Однако в ситуациях с фрод-блокировками или подозрительными транзакциями многие современные банки уже внедрили биометрические технологии. Это может включать звонок с голосовым слепком, селфи с паспортом или подтверждение через портал «Госуслуги».
Елин также рекомендовал всегда иметь резервную карту в банке с возможностью удаленной верификации. Это станет надежной защитой от неожиданных блокировок и упростит процесс восстановления доступа к средствам.
Ранее сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России раскрыли очередную схему обмана граждан. Злоумышленники перед хищением средств сначала выясняют точный остаток на банковской карте жертвы.