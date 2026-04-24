В России предложили повысить ежемесячные выплаты ликвидаторам аварии на ЧАЭС: вот на сколько

В Госдуме предложили поднять ежемесячные выплаты ликвидаторам аварии на ЧАЭС до 6 тыс. рублей, а жителям зоны отселения — до 1,5 тыс. Авторами инициативы стали Юрий Афонин, Андрей Алехин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный и Казбек Тайсаев.
Соответствующее письмо направлено премьеру Михаилу Мишустину, документ есть у РИА Новости.
Депутаты также выступили за соразмерную индексацию всех остальных выплат чернобыльцам.
По словам Афонина, чернобыльцы тратят на здоровье большие деньги, поэтому их ежемесячную выплату нужно повысить, а затем индексировать каждый год — как и все другие полагающиеся им суммы.
