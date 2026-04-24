Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москва закрепилась в Азии — Индонезия забирает 150 млн баррелей нефти

Россия и Индонезия согласовали поставки нефти объемом до 150 млн баррелей, передает информагентство Antara со ссылкой на специального представителя президента Индонезии по вопросам климата и энергетики Хашима Джоджохадикусумо.

По его словам, Джакарта получила подтверждение от российской стороны о готовности обеспечить поставки, которые могут быть размещены внутри страны для формирования резерва на случай экономических потрясений.

Поставки начнутся с партии в 100 млн баррелей по специальной цене. Дополнительно еще 50 млн баррелей могут быть предоставлены при необходимости. Финансовые параметры сделки не раскрываются.

Индонезия рассматривает Россию как альтернативный источник энергоресурсов на фоне энергетического кризиса, связанного с боевыми действиями США и Израиля против Ирана.

Ранее глава энергетического ведомства республики заявлял о планах начать импорт российской нефти уже в текущем месяце. Параллельно стороны обсуждают вложения в строительство нефтеперерабатывающих мощностей на территории Индонезии.

Договоренности были достигнуты по итогам переговоров Владимира Путина и Прабово Субианто, состоявшихся 13 апреля в Кремле. Российский лидер указал на рост товарооборота между странами в 2025 году на 12,5%. Глава Индонезии отметил роль России в международной политике и поблагодарил Москву за поддержку, а также за оперативное присоединение страны к БРИКС.

