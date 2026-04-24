Москва закрепилась в Азии — Индонезия забирает 150 млн баррелей нефти

Россия и Индонезия согласовали поставки нефти объемом до 150 млн баррелей, передает информагентство Antara со ссылкой на специального представителя президента Индонезии по вопросам климата и энергетики Хашима Джоджохадикусумо.
По его словам, Джакарта получила подтверждение от российской стороны о готовности обеспечить поставки, которые могут быть размещены внутри страны для формирования резерва на случай экономических потрясений.
Поставки начнутся с партии в 100 млн баррелей по специальной цене. Дополнительно еще 50 млн баррелей могут быть предоставлены при необходимости. Финансовые параметры сделки не раскрываются.
Ранее глава энергетического ведомства республики заявлял о планах начать импорт российской нефти уже в текущем месяце. Параллельно стороны обсуждают вложения в строительство нефтеперерабатывающих мощностей на территории Индонезии.
Договоренности были достигнуты по итогам переговоров Владимира Путина и Прабово Субианто, состоявшихся 13 апреля в Кремле. Российский лидер указал на рост товарооборота между странами в 2025 году на 12,5%. Глава Индонезии отметил роль России в международной политике и поблагодарил Москву за поддержку, а также за оперативное присоединение страны к БРИКС.
