Москва закрепилась в Азии — Индонезия забирает 150 млн баррелей нефти

Договоренности были достигнуты по итогам переговоров Владимира Путина и Прабово Субианто, состоявшихся 13 апреля в Кремле. Российский лидер указал на рост товарооборота между странами в 2025 году на 12,5%. Глава Индонезии отметил роль России в международной политике и поблагодарил Москву за поддержку, а также за оперативное присоединение страны к БРИКС.