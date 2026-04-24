Маршалловы Острова лишились гарантированных поставок топлива из-за энергокризиса

На фоне перебоев с поставками топлива в стране уже были введены меры по его экономии, включая ограничение потребления и сокращение работы государственных учреждений. В середине апреля власти Маршалловых Островов объявили режим экономического чрезвычайного положения сроком на 90 дней на фоне стремительного роста стоимости топлива и угрозы его дефицита.