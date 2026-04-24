Маршалловы Острова лишились гарантированных поставок топлива из-за энергокризиса

СИДНЕЙ, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Маршалловых Островов заявили об отсутствии подтвержденных поставок топлива на ближайшие два месяца. Об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand.
По словам министра финансов Дэвида Пола, республика «находится во власти рынка» и больше «не может рассчитывать на стабильные поставки топлива, что ставит под угрозу энергоснабжение и экономическую устойчивость государства».
Как отмечает радиостанция, Маршалловы Острова полностью зависят от импорта нефтепродуктов и сейчас положение в стране сильно ухудшилось из-за глобального энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, который привел к сокращению поставок топлива в страны Тихоокеанского региона и резкому росту цен.
На фоне перебоев с поставками топлива в стране уже были введены меры по его экономии, включая ограничение потребления и сокращение работы государственных учреждений. В середине апреля власти Маршалловых Островов объявили режим экономического чрезвычайного положения сроком на 90 дней на фоне стремительного роста стоимости топлива и угрозы его дефицита.
Ранее из-за энергетического кризиса чрезвычайное положение объявило островное государство Тувалу, а Соломоновы Острова, Фиджи, Науру, Вануату, Острова Кука и Федеративные Штаты Микронезии ввели меры по ограничению использования имеющихся запасов топлива.