Палатки под запретом — рынки Подмосковья перевели в капитальные здания

С 1 января 2026 года торговать на рынках Подмосковья можно только в капитальных зданиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Палатки, киоски и другие временные конструкции теперь использовать нельзя.
Если правило нарушить, компаниям грозит штраф до 150 тысяч рублей.
Уличные рынки, которые не находятся в зданиях, начали убирать централизованно. При этом рынки, работающие в стационарных помещениях, продолжают работать — сейчас их 101.
В ведомстве подчеркнули, что такие рынки по-прежнему обеспечивают людей товарами и дают фермерам возможность продавать продукцию. Закрывать их не планируют.
