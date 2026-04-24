Палатки под запретом — рынки Подмосковья перевели в капитальные здания

С 1 января 2026 года торговать на рынках Подмосковья можно только в капитальных зданиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Палатки, киоски и другие временные конструкции теперь использовать нельзя.

Если правило нарушить, компаниям грозит штраф до 150 тысяч рублей.

Уличные рынки, которые не находятся в зданиях, начали убирать централизованно. При этом рынки, работающие в стационарных помещениях, продолжают работать — сейчас их 101.

В ведомстве подчеркнули, что такие рынки по-прежнему обеспечивают людей товарами и дают фермерам возможность продавать продукцию. Закрывать их не планируют.

Читайте также: Экономика смещается — сельское хозяйство и услуги в РФ вышли вперед.