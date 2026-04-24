Россиянам напомнили, как оплачивается работа в праздники

Юрист Курбаков: Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере.

Источник: Комсомольская правда

Работа в выходные и праздники оплачивается вдвое или дает право на отгул. Об этом напомнил РИА Новости юрист Иван Курбаков.

«Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере либо предоставляется другой день отдыха статья 153 ТК РФ», — сказал эксперт.

По его словам, привлечь к работе можно только после письменного уведомления.

Статья 392 ТК РФ дает работнику три месяца на судебное обращение с того дня, когда он узнал о нарушении своих прав. Как пояснил Курбаков, это касается и случаев неоплаты работы в выходной или праздник в двойном размере.

Трехдневные выходные в честь Первомая наступят после короткой рабочей недели: с 27 по 30 апреля 2026 года. Придется работать всего четыре дня.

Как ранее писал KP.RU, с 12 по 14 июня россияне будут отдыхать три дня из-за празднования Дня России.