Инвестиционную карту обновили в Нижегородской области

Как пояснил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, после обновления у пользователей появилась возможность самостоятельно добавлять на карту собственные инвестиционные площадки. Это позволит местным предпринимателям не только эффективнее реализовывать принадлежащую им недвижимость, но и находить партнёров для совместных проектов на конкретных участках. Кроме того, на карту нанесли памятники архитектуры, доступные для вложений, а также универсальные инвестиционные предложения — проекты с уже просчитанными параметрами, требующие от инвестора минимальной предварительной подготовки.