Инвестиционную карту обновили в Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области провела масштабное обновление региональной инвестиционной карты, доступной по адресу map.nn-invest.ru. Ресурс представляет собой двуязычную интерактивную карту, на которой собраны сведения об инвестплощадках, объектах недвижимости, территориях опережающего развития, особых экономических зонах, транспортной инфраструктуре, полезных ископаемых и мерах поддержки. В карту также встроен кадастровый слой.
Как пояснил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, после обновления у пользователей появилась возможность самостоятельно добавлять на карту собственные инвестиционные площадки. Это позволит местным предпринимателям не только эффективнее реализовывать принадлежащую им недвижимость, но и находить партнёров для совместных проектов на конкретных участках. Кроме того, на карту нанесли памятники архитектуры, доступные для вложений, а также универсальные инвестиционные предложения — проекты с уже просчитанными параметрами, требующие от инвестора минимальной предварительной подготовки.
В настоящий момент на инвестиционной карте Нижегородской области размещено более 600 площадок. Генеральный директор Корпорации развития региона Игорь Ищенко отметил, что цифровые сервисы для инвесторов обновляются на регулярной основе, что даёт бизнесу надёжного помощника при реализации проектов. Карта позволяет не только подобрать участок, но и оценить наличие всей необходимой инфраструктуры.